Gestern Abend in Kalsdorf

Carport brannte komplett aus: Akku von E-Moped war defekt

Kalsdorf - Gestern Abend, am 4. Mai, kam es in einem Carport einer Wohnanlage in Kalsdorf zu einem Brand. Das Carport brannte vollständig ab, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter)