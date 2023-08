Sie wurde bei dem Unfall verletzt Sonne hat geblendet: 24-Jährige gerät in Gegenverkehr Gnas - Donnerstagnachmittag, am 4. Mai, kam es im Ortsgebiet von Gnas zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 24-jährige Südoststeirerin erlitt dabei leichte Verletzungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © Stefan Körber /#34184240/ stock.adobe.com

Gegen 16.30 Uhr fuhr die 24-Jährige auf der Oberauersbach Straße, als sie laut eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne in einer unübersichtlichen Kurve in den Gegenverkehr geriet. In weiterer Folge kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 59-jährigen, in der Südoststeiermark lebenden Slowakin. Durch den Unfall erlitt die 24-Jährige leichte Verletzungen. Die Frau verzichtete auf das Rote Kreuz und begab sich selbstständig ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Unterauersbach war im Einsatz.