Positives Jahresergebnis in allen Finanzbereichen Nach vielen Jahren im Minus: Schluss­licht-Gemeinde hat es endlich geschafft! Maria Saal - Nach etlichen Jahren deutlich negativer Rechnungsabschlüsse gelang es der Marktgemeinde Maria Saal nun für 2022 erstmals ein positives Jahresergebnis in allen Finanzbereichen zu erwirtschaften. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © Bettina Nikolic

Wir sind von der, unter Beobachtung der Landes-Gemeindeabteilung stehenden Verlustkommune, zur wirtschaftlichen Aufhol-Gemeinde geworden“, berichtet Finanzreferent Vzbgm. Obersteiner stolz und begründet dies mit der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Finanzleiterin Rauter, Amtsleiter Zettinig, Bürgermeister Pfaller und ihm. „Es ist höchst erfreulich: Wir haben den richtigen Schlüssel zur Zusammenarbeit gefunden, von dem alle Bürgerinnen und Bürger profitieren und noch viel profitieren werden.“

In jeder Hinsicht positiv

Diese Woche hat der Rechnungsabschluss 2022 nach der Prüfung durch die Gemeindeabteilung des Landes, nach dem Kontroll-Ausschuss und dem Finanzausschuss der Marktgemeinde nun auch den Gemeinderat anstandslos passiert. Der Ergebnis-Haushalt ist nach vielen Jahren erstmals in allen fünf Finanzbereichen eindeutig positiv und weist gesamt einen Überschuss von ca. 440.000, Euro aus.

Nun beginnen große Projekte

„Wir haben natürlich noch Altlasten in Millionenhöhe abzubauen“, bemerkt Obersteiner, „aber der Trend ist ganz eindeutig der richtige“ Besonders durch die Förderung von Arbeitsplatz-Ansiedelung gelang es die Kommunalsteuer-Einnahmen trotz der schwierigen Zeiten, um ca. 10 Prozent zu steigern. Durch kompromisslose Kostenanalysen und zielstrebige Maßnahmen wurden entsprechende Ausgaben-Reduktionen möglich. Nun beginnen große Projekte wie die Erweiterung des örtlichen Bildungszentrums und die Erarbeitung eines neuen Zukunfts- und Ortsentwicklungskonzeptes für die beliebte Zuzugsgemeinde am Nordrand der Landeshauptstadt. In den nächsten zwei Jahren werden weitere ca. 70 Wohneinheiten in Maria Saal entstehen. Neun davon als „Betreubares Wohnen“