"Joyn" kommt statt "ZAPPN" Ab Mitte Mai in Österreich: So könnt ihr bald kostenlos Fernsehen Kärnten - Mitte Mai ist es so weit, dann wird das österreichische Streaming-Angebot abseits von Netflix und Disney Plus auf neue Beine gestellt. Die Streamingplattform "Joyn" wird dann das bisherige "ZAPPN" ersetzen.

Von 15. bis 17. Mai findet in Österreich das “4GameChangers-Festival” statt. Mit diesem Festival soll dann auch der Streaming-Dienst “Joyn” starten – gleichzeitig endet die Zeit für “ZAPPN”. Und die Ziele der neuen Plattform sind groß: Man möchte bis 2024 zur “führenden digitalen Plattform aller österreichischen Bewegtbild- und Radio-Anbieter werden”, heißt es in einer Aussendung.

“Joyn” soll kostenlos werden

Gleichzeitig möchte man in der Streamingplattform auch einiges vereinen: Neben über 50 Live-Sendern bietet man auch “alle großen nationalen Radiosender plus viele österreichische exklusive Inhalte und bekannte Joyn Originals, Live-Events & Sport, Crime, Film und vieles mehr” an. Das Angebot soll übrigens noch dazu kostenlos sein, wie man verspricht – man muss sich lediglich anmelden. Wenn man am “4GameChangers-Festival” in die erste Phase startet, möchte man bereits mit mehr als 50 Live-Streams, 30 Radiosendern, mehr als 80.000 Serien, Filmen und Shows die Streaming-Gemeinde in Österreich überzeugen.