13. & 14. Mai Kleidung zum Schnäppchen­preis: "Be Thrifty" kommt zurück nach Klagenfurt Klagenfurt - Am 13 und 14. Mai kommt der "Be Thrifty" Vintage Kilo Sale zurück nach Klagenfurt. Hier könnt ihr kiloweise Kleidung schon bald zum Schnäppchenpreis kaufen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) © BeThrifty

Auf der Frühjahrsmesse in Klagenfurt kann am 13 und 14. Mai wieder per Kilo bezahlt werden. Der “Be Thrifty” Vintage Kilo Sale kommt nämlich zurück. Bei diesem Sale zahlst du nämlich nicht nach Marke oder Kategorie, sondern nach Gewicht. Einen Kilo Kleidung bekommst du dort für 45 Euro und gleichzeitig tust du auch der Umwelt was Gutes, weil du Kleidung wiederverwendest.