Gegen die Wiener Austria

Cup-Sieger Sturm möchte nun in der Liga nachlegen

Graz / Wien - Nach dem Cup-Triumph in Klagenfurt ist vor der Liga in Wien. Der SK Sturm Graz gastiert am Sonntag bei der Austria in Wien-Favoriten und möchte die Salzburger, die erst zweieinhalb Stunden später spielen, mit einem Sieg unter Druck setzen.

