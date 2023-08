Zwei Fälle in einer Nacht Einbrecher haben es auf Kinder­gärten abgesehen: "Kinder verstehen nicht, was los ist" Villach - Heute Nacht gab es einen versuchten und einen vollendeten Einbruch in Villach. Das Ziel: Zwei Kindergärten im Bereich der Trattengasse. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (293 Wörter) © KK/Privat Artikel zum Thema Polizei­hubschrauber kreist über VillachKindergärten in Villach gleich zwei Mal Opfer von Einbrechern

Heute Nacht, von 4. auf 5. Mai, haben es Einbrecher in Villach gleich auf zwei Kindergärten abgesehen. Ein Einbruch in der Trattengasse ging schief, im Kindergarten “Auf der Tratten” schafften es die Einbrecher bis ins Innere. “Gestohlen wurden zwei Handys und etwas Kaffeegeld”, erklärt Stephan Brozek von der Villacher Stadtpolizei gegenüber 5 Minuten. Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren.

Einbruch bleibt bei Kindern nicht unbemerkt

Die Spurensicherung und die Polizeipräsenz sind währenddessen im Kindergarten Gesprächsthema: “Für die Kinder ist die Situation im Moment nicht angenehm. Sie sprechen viel darüber, was passiert ist und wissen nicht, was los ist”, erzählt ein besorgter Elternteil. “Gott sei Dank haben die Pädagogen die Sache im Griff und sorgen für etwas Beruhigung”.

Warum immer wieder Kindergärten?

Vor etwas über einem Monat wurde bereits in zwei Villacher Kindergärten eingebrochen. Damals lief sogar eine Fahndung – wir haben berichtet. Im November letzten Jahres ebenfalls – auch damals wurde ein Handy gestohlen – wir haben berichtet. Eine “Serie” an Einbrüchen sei laut Brozek aber nicht zu beobachten. Auch dieses Mal seien die Einbrecher “nicht sehr professionell” vorgegangen. “Es könnte sein, dass Schulen und Kindergärten immer wieder zu Zielen werden, weil die Sicherheitsvorkehrungen natürlich viel geringer sind, als beispielsweise bei einer Bank. Darüber lässt sich allerdings nur mutmaßen”.

Vizebürgermeisterin verärgert

Villachs Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig ist verärgert. „Das ist jetzt der fünfte Vorfall innerhalb eines Jahres in unseren Kindergärten und stößt bei uns auf totales Unverständnis. In unseren Kindergärten ist nichts zu holen. Was aber bleibt, sind verunsicherte und zum Teil auch verängstigte Kinder!“ Katholnig arbeitet nun gemeinsam mit der Polizei an einem speziellen Sicherheitskonzept.