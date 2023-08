Mit Ende der Saison

Ende für Grazer Ballett­schule an der Oper

Graz - An der Oper Graz wird es künftig keine Ballettausbildung mehr geben. Diese wird künftig an der Ballettakademie Graz stattfinden, mit Ende der Saison hat es sich für die Ballettschüler an der Oper also ausgetanzt.