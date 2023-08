Pflichttermin für alle Maturanten! CRASH - Die größte Maturaparty Kärntens im V-Club! Villach - Du bist gerade mitten im Maturastress, oder möchtest einfach gemeinsam mit den diesjährigen Maturanten die Sau rauslassen? Dann komm am 10. Mai in den V-Club Villach! Dort erwartet dich die geilste CRASH - COLLEGE MATURA PARTY eVer! Bist du bereit? von Carla Staber 3 Minuten Lesezeit (431 Wörter) Werbung CRASH - Die College Matura Party ist zurück! © V-Club

#CRASH – DIE COLLEGE MATURA PARTY ist wieder zurück! Am 10. Mai findet endlich wieder im V-Club Villach die größte Matura Party in ganz Kärnten statt. Egal ob du dann die Matura schon hinter dich gebracht hast, oder kurz vor deiner Italienisch-Prüfung stehst: CRASH ist DER Pflichttermin für alle Maturantinnen und Maturanten in Kärnten! Natürlich sind aber auch die nicht Maturanten willkommen;) Alles unter dem Motto: “Schaffst du CRASH – schaffst du ALLES!!!”

Alles unter dem Motto: "Schaffst du CRASH - schaffst du ALLES!!!" © V-Club

Am Mittwoch wird der Partyschlager Next Generation – Micha von der Rampe so richtig Stimmung machen. Im Moment überschlagen sich die Superlative bei dem Typen mit der blauen Tuba! 3 Millionen Spotify Klicks auf die aktuelle Single „Partyanimal“ innerhalb der ersten 8 Wochen – kaum zu glauben! Mit „Partyanimal“, „Dorfdäpp“ und „Ticki Tacka“ kommt Micha ab sofort in Clubs, Diskotheken, Festivals und Parties und auch in den V-Club. Und seine Fans bringt er natürlich mit! Der Junge ist ne startende Rakete. Das DJ-Duo Habe&Dere werden euch dann nochmal so richtig einheizen. Auch ihre Songs wurden auf Spotify bisher millionenfach gestreamt. Die zwei sorgen für eine extra Portion gute Laune, um euch den Maturastress sofort vergessen zu lassen!

Micha von der Rampe und... © V-Club ...das DJ-Duo Hebe&Dere werden euch so richtig einheizen! © V-Club

Der V-Club hat noch mehr zu bieten!

Doch das ist nicht alles, was der V-Club kommende Woche zu bieten hat. Am Donnerstag, dem 11. Mai geht es gleich weiter mit dem #noruleson // thursday Event. Alles nach dem Motto: „Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club.“ Am Freitag und Samstag wird die Bude nochmal so richtig eingeheizt beim #VollBockaufBallermann // Wir wollen Mallorca zurück! Ganz getreu dem Motto: „Das Leben gibt einen aus“, feiern wir gemeinsam mit euch die größte Malleparty Kärntens. Also lass dir nichts entgehen und starte dein Party-Wochenende schon am Donnerstag! Start jeweils um 21 Uhr im V-Club!

Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club. © V-Club Wir wollen Malle zurück! © V-Club © V-Club

Von deiner Party sicher nach Hause!

Mach dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit! Mit dem V-Taxi kommst du ganz easy zur nächsten Party in den V-Club und kommst danach auch sicher und problemlos wieder nachhause. Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ein Getränk ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich, die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle Service vom V-Club findest du hier.