Diese Kids sind die besten Geschichten­erzähler der Steiermark Steiermark - Bereits am 28. April hat Bildungslandesrat Werner Amon die jungen Gewinner des heurigen Geschichtenwettbewerbs ausgezeichnet. Volksschulkinder aus Graz und den Bezirken Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben und Weiz bekamen dabei Preise verliehen. Landesrat Werner Amon gratulierte Gewinnerin Laura Stanger (Mitte) von der VS Sacré Coeur in Graz.

Bereits zum sechsten Mal hat das Land in Kooperation mit dem Lesezentrum Steiermark alle Schüler der zweiten bis vierten Klassen der steirischen Volksschulen zur Teilnahme am “Bürcherheld*innen-Geschichtenwettbewerb” eingeladen. Es mussten Geschichten über die sechs Hauptfiguren Kadi, Stella Superella, Pia Pfiffig, Harald Holzbein, Fynn der Fuchs und Conny Clax verfasst werden.

Sieben Sieger wurden gekürt

“Der Geschichtenwettbewerb ist eine ideale Gelegenheit, damit Kinder ihre Freude am Schreiben und Lesen entdecken”, so Landesrat Werner Amon. Aus den insgesamt 517 Einsendungen hat eine Fachjury jeweils eine Geschichte pro Bücherheld und einen Sonderpreis zum Sieger gekürt. Die jungen Gewinner des Wettbewerbs können sich über Übernachtungsgutscheine für die gesamte Familie bzw. einen Logenplatz für eine Vorstellung in der Grazer Kinderoper freuen.

Das sind die Gewinner: Viktoria Strobl , neun Jahre, 3. Klasse VS Sacré Coeur Graz

, neun Jahre, 3. Klasse VS Sacré Coeur Graz Helena Gerstmann , acht Jahre, 3. Klasse VS Sinabelkirchen

, acht Jahre, 3. Klasse VS Sinabelkirchen Theo Buchleitner , acht Jahre, 2. Klasse VS Thal

, acht Jahre, 2. Klasse VS Thal Paula Tschuchnik , sieben Jahre, 2. Klasse VS Rassach

, sieben Jahre, 2. Klasse VS Rassach Laura Stanger , zehn Jahre, 4. Klasse VS Sacré Coeur Graz

, zehn Jahre, 4. Klasse VS Sacré Coeur Graz Isabella Steyskal, neun Jahre, 4. Klasse VS Eisteich Graz Sonderpreis: Marcel Wieser, neun Jahre, 3. Klasse VS Niklasdorf