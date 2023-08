Aribonenstraße, Schulgasse und Nibelungengasse Für die Sicherheit der Kleinsten: Graz bekommt drei neue Schulstraßen Graz - Für die Grazer Kinder gibt es nun drei neue Schulstraßen in der Landeshauptstadt. Diese sollen chaotische Szenen vor den Schulen verhindern. Autos dürfen dort vor Schulbeginn nun nicht mehr fahren. Für "Elterntaxis" gibt es nun eigene "Elternhaltestellen" im Nahbereich der Schulen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Zu Schulbeginn spielen sich vor Schulen oft chaotische Szenen ab. Viele Eltern bringen ihre Kinder gleichzeitig mit dem Auto zur Schule. Diese „Elterntaxis“ behindern sich gegenseitig und sind vor allem auch ein Sicherheitsrisiko. Denn zwischen den Fahrzeugen schlängeln sich Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch. “Ich teile den Wunsch der vielen Grazer:innen nach mehr Sicherheit und Platz für unsere Kinder. Ich freue mich, dass es gelingt, drei besonders kritische Orte noch vor dem Sommer in Schulstraßen umzuwandeln”, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Es gibt Elternhaltestellen im Nahbereich der Schulen

In der Aribonenstraße in Straßgang , der Schulgasse in Waltendorf und der Nibelungengasse in St. Leonhard wird in der täglichen halben Stunde vor Schulbeginn, also zwischen 7.15 und 7.45 Uhr die Straße für den Autoverkehr gesperrt. Kinder, die mit dem Auto gebracht werden müssen, können an Elternhaltestellen im Nahbereich der Schule aussteigen. Sollte man als Schule oder Bezirk Interesse an einer Schulstraße haben, kann man den Wunsch an Gabriele Herzog unter [email protected] bekannt geben. Schulstraßen werden nur vor Volksschulen errichtet.