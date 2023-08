Umleitungen in Villach Es wird wieder gegraben: Hier kommt es im Mai zu Verzöger­ungen Villach - Aufgrund von Grabungsarbeiten und anderen Baustellen kommt es im Mai in Villach vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen. Umleitungen werden eingerichtet. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) SYMBOLFOTO

Wegen Grabungs- und Errichtungsarbeiten im Bereich Burgenlandstraße 16 und Kreuzungsbereich Burgenlandstraße/Meister-Friedrich-Straße kommt es von 8. Mai bis 9. Juni zu Verkehrsbehinderungen.

Grabungsarbeiten in Villach

Auch in der Oberwollaniger Straße wird wieder gegraben. Es kommt am 8. und 9. Mai, jeweils von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, zu einer Sperre der Straße ab Höhe Objekt 25. Auch von 17. bis 31. Mai kann es in diesem Bereich zu temporären Sperren der Straße kommen. Weiters ist mit Verkehrsbehinderungen entlang der Bäckerstraße 24 und der L 49 Ossiachersee-Südufer Straße, bis zur Max-Lauritsch-Straße 1, zu rechnen. Hier finden noch bis 17. Mai Grabungsarbeiten statt.

Weitere Baustellen

Wegen Leitungsverlegungsarbeiten entlang des Bereichs Mitterlingstraße 5 bis Kreuzungsbereich Mitterlingstraße/ Peraustraße kann es von 8. bis 19. Mai temporär zu einer Sperre der Durchfahrt der Mitterlingstraße in Fahrtrichtung Gerbergasse kommen. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die Peraustraße – Hausergasse – Gerbergasse.