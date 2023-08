Am 23. Mai "Think Together": Kiubo diskutiert über das Wohnen der Zukunft Graz - Kiubo feiert seinen ersten Geburtstag. Aus diesem Anlass findet im Rahmen des DesignMonats Graz die Podiumsdiskussion „Think Together: Wohnen der Zukunft“ im ersten Kiubo-Gebäude statt. Am 23. Mai 2023 diskutiert in der Grazer Starhemberggasse ein interessantes Podium. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (368 Wörter) Am 23. Mai 2023 findet die Kiubo-Podiumsdiskussion statt. © Karl Heinz Putz, Kiubo GmbH

Die Experten Harald Deinsberger-Deinsweger, Thomas Hotko, Claudia Nutz, die Trend- und Zukunftsforscherin Christiane Varga und der Designer Georg Wanker diskutieren nach kurzen Impuls-Statements unter der Moderation von Eberhard Schrempf von CIS (Creative Industries Styria) über die Entwicklungen des Wohnens in der Zukunft, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen werden und über Trends in Sachen Wohnen und Design. „Viele interessieren sich für uns, was uns natürlich sehr freut. Am 23. Mai bieten wir nicht nur für alle Interessierten die Möglichkeit einer Führung, sondern laden auch noch zu einer hochkarätigen Podiumsdiskussion. Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung, zahlreiche Besuchern und einen regen Austausch“, so Florian Stadtschreiber, Geschäftsführer von Kiubo.

Kiubo feiert Geburtstag

Auf Grund der erfolgreichen Umsetzung des ersten Innovations-Wohnprojektes wurde im Mai 2022 zur Realisierung weiterer Projekte das Unternehmen Kiubo GmbH gegründet. Nun feiert Kiubo seinen ersten Geburtstag. Das erste bewohnte Kiubo-Wohnhaus in der Grazer Starhemberggasse steht bereits seit Oktober 2021, in dem auch das Büro des Unternehmens zuhause ist. Aufgeteilt auf vier Stockwerke befinden sich in dem Haus 19 selbstständige Wohneinheiten, die aus 33 Holzmodulen gebildet wurden. Mit viel begrünten Außenbereichen, Gemeinschaftsflächen, wie einem Outdoor-Grillbereich und Gemeinschaftsräumen haben die Mieter auch außerhalb der eigenen Wohnungen noch zusätzlichen Platz zum Leben und Wohlfühlen.

Mehr als ein Bausystem

Kiubo stellt Nutzer in den Vordergrund und bietet die Möglichkeit, Wohnen vollkommen neu zu denken. Anstatt starrer Gebäude, mit fixierten Wohngrößen und kaum leistbarer Fläche schafft Kiubo individuell anpassbaren Raum, wandelbare Wohnhäuser und Wohnungen, die mit dem Leben mitwachsen. Um sich an die Bedürfnisse der Bewohner anzupassen, lassen sich die Wohnungen nach dem Setzkastenprinzip verschieben, vergrößern und verkleinern. Jede Wohnung verfügt über ein 25 Quadratmeter-großes Basismodul, das, ausgestattet mit Bad, Küche und Schlaf/Wohnraum, über alle wichtigen Anschlüsse und Räume verfügt. Zusätzlich dazu, kann jede Wohnung mit maximal drei Anschlussmodulen auf bis zu 100 Quadratmeter vergrößert werden. Alle Module werden ganz einfach per Plug-&-Play-Prinzip in den Terminal eingeschoben. Ein stabiler Terminal und flexibel einzubauende Module bilden das Grundgerüst eines Kiubo Wohnhauses. So kann die Wohnung auch ganz leicht wieder verkleinert werden.