Hoher Gesamtschaden In zwei Firmen eingebrochen: Diebe machen Klagenfurt unsicher Klagenfurt - Heute Nacht gab es gleich zwei Einbrüche in Klagenfurt. Es wurde ein Tresor und eine Kaffeemaschine wurden aufgebrochen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) © Adobe Stock - New Africa

Bislang unbekannte Täter brachen heute Nacht in Klagenfurt ein Fenster zu einem Firmenobjekt auf, stiegen durch dieses in das Gebäude ein und durchsuchten dieses. Die Täter öffneten einen in einem Büro vorgefundenen Standtresor gewaltsam, dürften das Objekt jedoch ohne Diebesgut verlassen haben, zumal im Tresor kein Bargeld verwahrt wurde. Die Höhe des durch die Tat verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Kaffeemaschine aufgebrochen

Ebenfalls heute Nacht brachen unbekannte Täter in Klagenfurt-St. Ruprecht ein Fenster zu einem Firmenobjekt auf, stiegen durch dieses in das Gebäude ein und durchsuchten dieses. Die Täter brachen eine Kaffeemaschine auf und stahlen daraus das Bargeld. Die Höhe des durch die Tat verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.