Zeugenaufruf

Mord in Klagenfurt: Täter nach knapp acht Jahren noch immer flüchtig

Klagenfurt - Es sind grauenhafte Szenen, die sich in der Nacht auf Halloween in Klagenfurt abspielten. 2015 wurde in der Nähe des Wörtherseestadions eine Person ermordet. Bis heute konnte der Täter nicht ausgeforscht werden. Die Polizei bittet nun um Hilfe.

