Sommer, Sonne, Freizeit-Ticket: Für nur 11 Euro durch ganz Kärnten! Kärnten - Das Öffi-Ticket für einen gelungenen Tagesausflug am Wochenende. Das Freizeit-Ticket der Kärntner Linien ist perfekt für entspannte Ausflüge am Wochenende! von Carolina Kucher

Als Tagesticket für den gesamten Nahverkehr* in Kärnten um nur 11 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder ist es besonders günstig und kann sehr viel: Inkludiert ist die unbegrenzte Nutzung aller S-Bahnen und Regionalbusse in ganz Kärnten bis Lienz und die Stadtverkehre Klagenfurt und Villach.

Das Ticket gibt es für Samstage, Sonntage und Feiertage .

und . Gültig von 0 bis 3 Uhr des Folgetages

Uhr des Erhältlich bei den BuslenkerInnen, Personenkassen, ÖBB-Ticket Shop und Ticketautomaten der ÖBB

Unser Ausflugstipp der Woche: Auf nach Klagenfurt

Perfekt fürs Wochenende: Ein Spaziergang durchs Minimundus und auch das Riesenrad gastiert wieder in Klagenfurt! Aus ganz Kärnten mit der S-Bahn zu erreichen! Der Bahnhof Klagenfurt West ist nur ein paar Schritte von vielen Ausflugszielen entfernt. Auch der Reptilienzoo und das Planetarium sind gleich nebenan. Wer danach zum Wörthersee oder in die Stadt möchte, kann mit dem Freizeit-Ticket in jeden beliebigen Stadtbus einsteigen und auch in Klagenfurt herumdüsen. Jetzt gleich mit dem Routenplaner euren Öffi-Ausflug gestalten!

*Ausgenommen sind Railjet-, Eurocity-, Intercity-, D- und Nightjet-/Euronight-Züge sowie die Intercitybusse und Sonderverkehrer-Tickets