Fünf Einbrüche Villachs Vize­bürger­meisterin verärgert: "In unseren Kindergärten ist nichts zu holen" Villach - Innerhalb eines Jahres wurde nun fünfmal in verschiedene Kindergärten in Villach eingebrochen. In einen davon heute Nacht!

Heute Nacht gab es ebenfalls einen versuchten und einen vollendeten Einbruch in Villacher Kindergärten. Wir haben berichtet. Die Villacher Bildungsreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig ist verärgert: „Das ist jetzt der fünfte Vorfall innerhalb eines Jahres in unseren Kindergärten und stößt bei uns auf totales Unverständnis. In unseren Kindergärten ist nichts zu holen. Was aber bleibt, sind verunsicherte und zum Teil auch verängstigte Kinder!“ Katholnig arbeitet nun gemeinsam mit der Polizei an einem speziellen Sicherheitskonzept.