War Anna Maria Coclite 2016 die erste Frau mit einem ERC Grant an der TU Graz, so ist sie jetzt die erste Forschende überhaupt, die einen ERC Proof of Concept Grant an die TU Graz holt. PoC-Grants des European Research Council sind mit 150.000 Euro für maximal 18 Monate dotiert. Wichtige Forschungspartnerin bleibt auch im Proof of Concept-Projekt die Forschungsgesellschaft Joanneum Research, die gemeinsam mit der TU Graz das Patent an Smartskin hält.