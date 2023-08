Sie wird nun Polizistin sein Nächster österreich­ischer Ski-Star gibt Rücktritt bekannt Steiermark - Nachdem bereits Nicole Schmidhofer vor einiger Zeit ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, verliert das österreichische Ski-Team eine weitere starke Steirerin. Ramona Siebenhofer hat heute ebenfalls ihren Rücktritt erklärt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) Ramona Siebenhofer © xPontusxLundahlx/xTTx

Die 31-Jährige hätte nicht mehr jene Überzeugung und Motivation, die es für den Profi-Skisport brauche, meint die Frau von der Krakauebene. Mit Ramona Siebenhofer verliert der österreichische Skiverband (ÖSV) jedenfalls eine weitere Top-Läuferin. Ende 2009 hat sie in Lienz ihr Weltcup-Debut gegeben. Sieben Podestplätze waren die tolle Ausbeute der 31-Jährigen, gegipfelt hat ihre Karriere dann im Jänner 2019 in Cortina, als sie innerhalb von nur 24 Stunden gleich zwei Siege holte.

Nun steht der Polizeidienst an

Bei Großereignissen konnte sie jedoch nie zuschlagen – sie kam auf zwei vierte und drei fünfte Plätze und war damit mehrmals denkbar knapp an einer Medaille dran. Einmal haben überhaupt nur vier Hundertstelsekunden gefehlt. Nun steht für Siebenhofer der Polizeidienst an, den sie in der Bezirksinspektion Murau verrichten wird.