Am ehemaligen Mautner-Areal Fit für Katastrophen: Feuerwehr präsentiert neues Übungszentrum Klagenfurt - In der Rosenegger Straße 20, am ehemaligen Mautner-Areal in Klagenfurt, ist um knapp vier Millionen Euro ein riesiger Übungsplatz für die Kärntner Feuerwehren entstanden. Dort sollen unter realistischen Bedingungen Katastrophenszenarien geübt werden. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (295 Wörter) © 5min.at

6.000 Feuerwehrler pro Jahr sollen im “neuen und innovativen Ausbildungszentrums für Katastrophen- und Technische Einsätze der Kärntner Feuerwehren” in der Rosenegger Straße 20 im Osten von Klagenfurt künftig aus- und weitergebildet werden. Direkt vor Ort können dabei alle technischen Begebenheiten geübt werden, wie Helmut Petschar, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit, im Rahmen einer Pressekonferenz meinte. Vier Millionen Euro habe das Ganze gekostet, verrät er gegenüber 5 Minuten.

Helmut Petschar mit einer Akku-Bergeschere. © 5min.at

22.000 Einsätze 2022 als absoluter Rekord

Auch das Bundesministerium für Inneres sei begeistert, wie Kärnten an Katastrophen-Einsätze herangeht, weiß Landesrat Daniel Fellner. Man hätte in den letzten Jahren jedoch auch viel Übung bekommen. Und die Katastrophenlagen werden auch nicht weniger, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin. Gerade 2022 habe man einen neuen Rekord an Einsätzen gehabt – 22.000 seien es gewesen, wobei mehr als die Hälfte auf Extremwetterereignisse zurückzuführen gewesen sei. “Der Großteil kann zwar im lokalen Bereich von den örtlichen Feuerwehren abgearbeitet werden, es gibt aber immer wieder auch Katastrophenlagen wie letztes Jahr in Treffen und Arriach”, so Robin.

V. l. n. r.: Landesrat Daniel Fellner, Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Leiter der Feuerwehrschule Karl Tschabuschnig. © 5min.at

“Wir wollen aus der Vergangenheit lernen”

In den letzten zehn Jahren hat es in Kärnten 30 Katastrophenlagen gegeben, vergangenes Jahr waren es fünf und dieses Jahr bereits zwei. Eine Katastrophenlage ist es übrigens dann, wenn zumindest 100 Einsatzkräfte einen Tag lang im Einsatz stehen. Genau diese Sachen sollen am neuen Ausbildungszentrum geübt werden können, um eventuell sogar für internationale Einsätze fit zu werden. Es geht darum Kompetenzen der Florianis zu vergrößern und die neuen Techniken und Taktiken zu perfektionieren. “Wir wollen aus der Vergangenheit lernen und das in die Zukunft übertragen”, erklärt Klaus Tschabuschnig, der Leiter der Feuerwehrschule. Am morgigen Samstag, den 6. Mai, findet bereits eine erste Übung statt.