Fachkundiger Austausch Bosnischer Bürger­meister zu Besuch in Klagenfurt Klagenfurt - Bürgermeister Elvedin Sedic aus der bosnischen Stadt Bihać besuchte mit einer Delegation Klagenfurt für einen fachkundigen Austausch. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider hieß die Delegation aus Bosnien am Donnerstag im Rathaus willkommen. © StadtKommunikation/Wiedergut

Gespräche über die Bereiche Energie, Klima- und Umweltschutz, Smart City, Mobilität, Wirtschaft, Messen und kommunale Betriebe, Kultur und Tourismus standen auf der Agenda. Bürgermister Christian Scheider hieß die Besucher im Rathaus willkommen. „Ich schätze solche produktiven Gespräche mit internationalen fachkundigen Persönlichkeiten sehr. Klagenfurt nimmt als das pulsierende Herz im AlpenAdria-Raum eine zentrale Rolle in Mitteleuropa ein und durch Zusammenarbeiten in Bereichen wie Energie, Klima- und Umweltschutz etc. können wir durch so eine symbiotische Beziehung mehr als profitieren“, meint Bürgermeister Christian Scheider.

Für die 2.656 Bosnier aus Klagenfurt

Zentral besprochene Themen waren der Flughafen Bihać, dessen Eröffnung für Passagierflugzeuge für 2023 geplant ist (25 Millionen Euro Projekt), Rafting am Fluss Una, sowie Flüchtlingspolitik und Krisenbewältigung. In Klagenfurt leben derzeit 2.656 bosnische Staatsangehörige mit Hauptwohnsitz und 143 Personen mit Nebenwohnsitz. Weiters verfügt Klagenfurt seit 2008 über einen bosnischen Kulturverein, der sich für die Wahrung der Kultur, Muttersprache, Glauben und Traditionen einsetzt.