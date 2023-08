Food, Beauty und Lifestyle Im Namen der Nachhaltig­keit: Mitte Mai steht die "Veganmania" an Graz - Es ist wieder soweit: Die "Veganmania" wird wieder in Graz stattfinden. Am 12. und 13. Mai wird der Tummelplatz im Herzen von Graz zur Flanier-Meile für Veganer. Geladen sind alle Freunde des pflanzlichen Lifestyles. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © 5min.at

Das zweite Maiwochenende steht ganz im Zeichen des tierischen Verzichts. Am Freitag, den 12. Mai, erfolgt der Auftakt der Veranstaltung. Ab 12 Uhr gibt es verschiedene Aussteller, die ihre Produkte präsentieren. Auch an Kulinarik soll es nicht mangeln, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer es erst etwas später aus der Arbeit schafft, der kann auch zu späterer Stunde noch am Tummelplatz vorbeischauen, die Stände haben bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag, dem zweiten und letzten Veranstaltungstag, wird bereits am Vormittag gestartet. Ab 10 Uhr lädt die jährlich in Graz stattfindende “Veganmania” zum Besuch ein. Das Event endet allerdings etwas früher als am Vortag, bis 19 Uhr hat man die Chance vorbeizuschauen.

Unterschiedliche Aussteller

Nicht nur veganes Essen wird es geben, auch Vertreter der Bereiche Fashion und Beauty sind zu Gast bei dem Sommerfest, bei dem gemeinsam eine pflanzliche und nachhaltige Lebensweise zelebriert wird. Zusätzlich sollen Bands und DJs für die musikalische Umrahmung des Events sorgen. Der Eintritt ist kostenlos, jeder ist willkommen. Zu den Ausstellern zählen unter anderem Ringana, Biohof Fink oder Bambule. Auch das Grazer Cafe Erde wird vertreten sein und mit seinem Essen die Besucher versorgen.