Zinsenloses Darlehen Bis zu 2.500 Euro: Finanzielle Hilfe für Flug­hafen-Mitarbeiter in Aussicht Klagenfurt - Bürgermeister Christian Scheider stellt ein zinsenloses Darlehen als Überbrückungshilfe für Flughafen-Mitarbeiter in Aussicht. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) © 5min.at

Die über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klagenfurter Flughafens haben bereits zum zweiten Mal ihre Gehälter nicht rechtzeitig ausbezahlt bekommen. Aufgrund der derzeit prekären Finanzsituation des Flughafens sei es auch nicht absehbar, wann sie ihr Geld – nach der erfolgten und im Firmenbuch eingetragenen Kapitalerhöhung – ausbezahlt bekommen. Bürgermeister Christian Scheider will den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher unter die Arme greifen.

Zinsenloses Darlehen

„Ich verstehe die schwierige Lage der Flughafenmitarbeiter und habe daher die Sozialabteilung der Stadt beauftragt, sich mit dem Betriebsrat des Klagenfurter Flughafens in Verbindung zu setzen, um gemeinsam für die leidgeprüften Mitarbeiter eine finanzielle Überbrückungshilfe auszuarbeiten“, teilt Christian Scheider mit. Konkret könne sich der Bürgermeister pro Mitarbeiter ein zinsenloses Darlehen in der Höhe von 2.000 Euro bis 2.500 Euro als Soforthilfemaßnahme vorstellen. Dieses muss dann, sobald die Aprilgehälter ausbezahlt worden sind, von den Mitarbeitern wieder zurückgezahlt werden, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Stadt.

Kapitalerhöhung soll beschlossen werden

Der Klagenfurter Gemeinderat wird am kommenden Dienstag die erforderliche Kapitalerhöhung für den Flughafen beschließen, am gleichen Tag wird auch die Kärntner Landesregierung diesem Schritt folgen. Sollte es noch kommende Woche gelingen, die ordnungsgemäße Eintragung ins Firmenbuch zu erzielen, könnte von der Geschäftsführung die Überweisung der Gehälter unverzüglich erfolgen. „Da wir derzeit nicht absehen können, ob dies auch tatsächlich in dieser Schnelligkeit erfolgt, und es noch zu wochenlangen Verzögerungen kommen könnte, möchten wir gemeinsam mit dem Flughafenbetriebsrat diese Überbrückungshilfe anbieten“, so der Bürgermeister.