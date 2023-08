Private Erinnerungsstücke der Schauspielfamilie 600 Exponate: Inventar der Schell-Alm wird versteigert Preitenegg - Dimitri Schell trennt sich von persönlichen Stücken der Schauspieler-Familie. Über 600 Exponate aus dem Nachlass seines Vaters Maximilian und seiner Tante Maria unter dem Hammer. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (332 Wörter) © aurena.at

Die Schell-Alm in Oberpreitenegg in Kärnten war viele Jahrzehnte wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Künstler- und Schauspielerfamilie Schell. Nach großen internationalen Erfolgen kehrten der Oscar-Preisträger Maximilian Schell und die legendäre Schauspielerin Maria Schell im Alter wieder auf die Alm zurück. Maria verbrachte ihren Lebensabend im Haus in Oberpreitenegg, Bruder Maximilian setzte ihr und auch dem Familien-Anwesen mit der Dokumentation „Meine Schwester Maria“ ein filmisches Denkmal. Maria Schell verstarb 2005, Maximilian Schell 2014.

Gebote ab sofort möglich, Zuschläge am 20. Mai 2023

Der Erbe des Anwesens, Dimitri Schell, möchte sich nun von der Liegenschaft und sämtlichem Inventar trennen: „Ich selbst bin kaum hier, und es ist einfach eine so große Menge an Stücken. Im Idealfall haben nun viele Menschen eine Freude damit.“ Rund 650 Positionen kommen damit unter den Hammer – eine wahre Fundgrube für Fans der Schauspieler-Familie, für Kunstsammler und für alle, die auf der Suche nach echten Raritäten sind. Die Zuschläge erfolgen am 20. Mai 2023, mitgeboten werden kann ab sofort. Durchgeführt wird die Versteigerung vom österreichischen Auktionshaus Aurena.

Unikate aus Privat- und Künstlerleben

Die Auktion spiegelt das eindrucksvolle Arbeits- und Privatleben von Maximilian und Maria Schell wider, sowie ihre Freundschaft zu vielen KünstlerInnen und berühmten Persönlichkeiten. Zu den besonderen Stücken zählt etwa ein großes Ölbild „Jedermann“ von Gottfried Kumpf, welches dieser für seinen Freund Maximilian angefertigt hat, oder ein Buch mit persönlicher Widmung von Friedrich Dürrenmatt an Maria Schell.

Original-Drehbücher mit handschriftlichen Notizen

Dank der Sammelleidenschaft von Maximilian und Maria Schell bietet die Auktion auch unzählige interessante Gemälde und Druckgrafiken, oft mit Bezug zu Schauspiel und Theater, Autographien sowie historische Bücher und Bände, wie etwa eine umfangreiche Simplicissimus-Sammlung. Auch von Maximilian Schell selbst angefertigte Zeichnungen sind zu ersteigern, genauso wie originale Drehbücher mit handschriftlichen Notizen des Regisseurs Schell, beispielsweise zu seinem mit dem Golden Globe ausgezeichneten Film „Der Fußgänger“ aus dem Jahr 1974.