Vom 8. bis zum 14. Mai Achtung Ablenkung: Hier plant die Steirische Polizei vermehrt Kontrollen Steiermark - Die Polizei plant die Durchführung von mehreren Schwerpunktaktionen im Verkehr. Der Grund dafür: Neueste Statistiken zeigten, dass Ablenkung zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle zählt. Es ist mit empfindlichen Strafen zu rechnen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (190 Wörter)

Unachtsamkeit bzw. Ablenkung zählen laut Statistik zu einem der häufigsten Ursachen, die für Todesunfälle verantwortlich sind. Viele kennen das: In der Eile nimmt man im Auto einen wichtigen Telefonanruf entgegen oder verfasst noch schnell eine kurze Textnachricht. Diese “kleinen Ablenker des Alltags” erhöhen das Unfallrisiko um das Fünffache, betont die steiermärkische Polizei. Das Verfassen von Nachrichten steigert die Wahrscheinlichkeit sogar um das 23-Fache. Radfahrer sind davon nicht ausgenommen – auch hier wird Ablenkung als häufigste Unfallursache angeführt. Im Vorjahr verzeichnete die Steiermark 5.065 Unfälle, 6.426 Verletzte und 70 Todesopfer aufgrund von Verkehrsunfällen.

Hundert Euro Strafe für Telefonieren am Steuer

Auch die Strafen für das Telefonieren am Steuer ohne die Freisprechanlage häuften sich. Im Jahr 2023 ist es innerhalb der ersten drei Monate zu 3.200 Übertretungen in diesem Bereich gekommen. Zwischen dem 8. und den 14. Mai plant die Polizei deshalb die Schwerpunktwoche, in welcher es zu vermehrten Kontrollen kommen soll. Die neueste KFG-Novelle hat die Strafen in diesem Zusammenhang erhöht. Das Bußgeld für Telefonieren ohne Freisprechanlage hat sich sogar verdoppelt. Die Schwerpunktaktionen sollen sensibilisieren und auf diese Problematik aufmerksam machen.