Besondere Bazahlung Erstes "Eat Together" Lokal serviert Gerichte mit geretteten Lebens­­mitteln Villach - Lebensmittel sollten nicht verschwendet werden. Für den Verein "Together City Villach" sei es der nächste logische Schritt, ein eigenens Lokal zu eröffnen. Die geretteten Lebensmittel, die in den Together Points überbleiben, werden somit verwertet und in Form eines warmen Mittagessens jedem Menschen angeboten. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) #GOODNews Seit 29. April hat das neue Lokal geöffnet. © 5min.at

Der Verein “Together City Villach” ist dafür bekannt, Lebensmittel zu retten und sie anschließend köstlich zu verarbeiten. Bereits Ende April ging der Verein mit einem neuen Konzept auf die Menschen zu. Das erste “Eat Together” Lokal eröffnete in der Villacher Innenstadt. Genauer gesagt in der Drauparkstraße 2.

Warme Speisen

Von Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr werden leckere Köstlichkeiten angeboten. Gekocht wird mit geretteten Lebensmitteln, die in den Together Points übriggeblieben sind. Laut dem Verein sollte Geld beim Thema Nahrung als Grundrecht nie eine Rolle spielen. Dies sei auch der Grund, warum man dieses Gemeinwohlprojekt für alle Menschen ins Leben gerufen habe. Geöffnet hat das Lokal für jedermann. Egal ob aus finanzieller oder ressourcenschonender Sicht, Hungrige sind am Standort in der Draustadt herzlichst willkommen.

“Pay as you wish”

Eine etwas andere Art der Bezahlung findest du in diesem Lokal vor. Anders als in herkömlichen Restaurants, gibt es im “Eat together” keine regulären Preise. Konsumenten zahlen so viel , wie sie geben können oder möchten. “Jeder sollte das Recht auf eine warme Mahlzeit haben”, so der Verein. Um die Fixkosten dennoch abdecken zu können, haben Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit, Essensportionen in Form von Gutscheinen zu je fünf Euro zu kaufen. Somit tut man nicht nur was Gutes, sondern schenkt auch noch jemanden eine warme Mahlzeit. Spenden macht also satt. Jeder sei herzlich eingeladen das sogenannte “Pay-as-you-wish” Projekt zu unterstützen und sich selbst von der ein oder anderen Köstlichkeit zu überzeugen. Auch in Klagenfurt soll in naher Zukunft ein Eat together Lokal eröffnet werden.