Diesen Sonntag Nach der PS ARENA zur After Party bei der RINGRAST in Spielberg Spielberg - Ein absolutes Muss für Burger-Liebhaber! Die RINGRAST in Spielberg veranstaltet diesen Sonntag, den 7. Mai ab 16 Uhr, die berühmte "Build your Burger"-Party, bei der man seinen individuellen Burger mit einer unbegrenzten Anzahl von Zutaten zusammenstellen kann. Zusätzlich gibt es eine musikalische Begleitung von Kult DJ GR.

Wenn du nach Spielberg gehst, dann solltest du die RINGRAST besuchen! Diesen Sonntag, am 7. Mai ab 16 Uhr, findet dort die berühmte “Build your Burger”-Party statt! Wie der Name schon sagt, hast du die Freiheit, deinen eigenen Burger mit den Zutaten deiner Wahl zu kreieren, der perfekt zu deinem Geschmack passt! Der Clou dabei: Du kannst so viele Zutaten hinzufügen, wie du möchtest – und das für nur 19,90 Euro pro Person! Außerdem bietet die Speisekarte der RINGRAST eine vielfältige Auswahl an köstlichen Gerichten, die für jeden etwas zu bieten haben. Zusätzlich wird die Party heute von DJ GR begleitet, der für die richtige Stimmung sorgen wird. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall!

