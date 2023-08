Auch andere Künstler sind herzlich willkommen Cool: Sprayer "Size Two" verleiht Stützmauer neuen Anschliff Leoben - Am 3. Mai erfolgte der Startschuss für die Verzierung der Stützmauer in Leoben. Als Künstler wurde der renommierte Graffiti-Artist „SizeTwo“ aus Graz geladen: Er ist für kreative Umgestaltung verantwortlich. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) Bürgermeister Kurt Wallner begrüßte den Graffiti-Künstler „SizeTwo“, der gestern mit der Gestaltung begann © BüKo

Die Arbeiten an der Umgestaltung der Stützmauer haben begonnen. Der Sprayer “Size Two” wird bis Ende Mai in mehreren Etappen die gesamte Fläche verzieren. Insgesamt sind es 300 Quadratmeter, die damit zum “Kunstwerk” des Grazers werden sollen.

Zur Aufwertung der Graffiti-Kunst

Es handelt sich dabei um kein Individualprojekt. Gerne können sich andere Sprayer an der Aktion beteiligen. Für den 23. Mai ist ein spezielles Event geplant: Schülern aus Leoben wird dabei die Graffiti-Kunst nähergebracht. Die Schulen können sich dafür unter der folgenden E-Mail-Adresse anmelden: ju­gend@leo­ben.at. “Das Graffiti am Bermenweg soll aufzeigen, dass diese Form von Kunst sehr ansprechend sein kann und die Möglichkeit bieten, mit einem professionellen Graffiti-Künstler in Kontakt zu treten”, so begründet der Bürgermeister Kurt Wallner die Intention dieses Projektes. Unter dem Namen MURRAMA wurden letztes Jahr bereits vier Kunstinstallationen entlang des beliebten Leobener Bermenweges präsentiert. An der Stützmauer hinter dem „Leoben“-Schriftzug soll nun das Graffiti-Kunstwerk entstehen.