Mentale Gesundheit ist wichtig Du bist nicht allein: Im Chat kannst du dich Experten anvertrauen Graz - Die Stadt Graz lädt von 8. bis 11. Mai zur Chatwoche zu psychosozialen Themen. Es handelt sich dabei um eine Kooperation mit der Grazer Telefonseelsorge. Experten stehen während dieser Zeit im Chat zur Verfügung. Sie sollen aufklären und unterstützen. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) © fotolia.com Focus Pocus LTD

Mit starken Emotionen wie Angst, Unsicherheit oder Einsamkeit hat jeder einmal zu kämpfen. Auch soziale Isolation wirkt sich stark auf die Psyche aus. Über das eigene Wohlbefinden zu sprechen und sich mit anderen auszutauschen, ist dabei besonders wichtig. Aus diesem Grund ist nun ein Projekt geplant: Die Grazer Chatwoche zu psychosozialen Themen wird von 8. bis 11. Mai stattfinden.

Ratschläge via Chat

Während dieser vier Tage bieten Vertreter unterschiedlicher psychosozialer Einrichtungen ihre fachliche Expertise in Live-Chats an. Diese können kostenlos von all jenen genutzt werden, die nach Hilfe und Unterstützung hinsichtlich psychischer Belange suchen. „Mit der psychischen Gesundheit steht und fällt unser allgemeines Wohlbefinden, weswegen es enorm wichtig ist, über Krisen, Belastungen, Herausforderungen (mit anderen) zu reden. Seien wir für einander da. Lasst uns gemeinsam auf unsere psychische Gesundheit schauen!“, betont Christian Ortner von der Telefonseelsorge Graz.

Drei Zeitslots pro Tag

“Dass jemand da ist, zuhört und wenn notwendig über das große Netz der Hilfseinrichtungen informiert, gibt Hilfesuchenden Halt und Stabilität. Dies entlastet und lässt nächste Schritte machen“, bekräftigt Daniela Bauer, ebenfalls von der Telefonseelsorge Graz. “Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, nicht die Hoffnung zu verlieren, sondern sich anderen anzuvertrauen und Unterstützung zu finden”, fügt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer ergänzend hinzu. Ein Online-Tool mit drei verschiedenen Timeslots pro Tag soll es geben. Unter dem folgenden Link wird man während dieser zeit mit den Experten chatten können: https://chat.onlineberatung-telefonseelsorge.at/hc/de.