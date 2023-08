Mann gerettet Tauch­unfall: Zahlreiche Rettungs­kräfte im Einsatz Wörthersee - Kürzlich wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu einer Tauchschule in Krumpendorf alarmiert. Dort soll es laut ersten Informationen zu einem Tauchunfall gekommen sein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © FF Krumpendorf

Am Freitagabend kam es zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften im Bereich der Tauschschule in Krumpendorf. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf, die Wasserrettung Krumpendorf sowie Polizei, Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Laut ersten Informationen kam es zu einem Tauchunfall.

Mann gerettet

Der genaue Unfallhergang ist allerdings noch unklar. So viel ist jedoch bekannt: Der Taucher befand sich ungefähr in zwei Metern Tiefe und konnte zum Glück rasch gerettet werden, wie ein Mitglied der Wasserrettung Krumpendorf gegenüber 5 Minuten betätigt. “Als wir am Einsatzort eintrafen, wurde der Taucher bereits von den Kameraden der Feuerwehr versorgt”, heißt es seitens der Wasserrettung. Der Mann wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er in einer Druckkammer behandelt werden soll. Sein Verletzungsgrad ist derzeit noch unklar. Nähere Informationen folgen.