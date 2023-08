Vertreter der Branche treffen auf Landesregierung Bei "Holzgipfel": Umfas­sendes Forderungs­paket wird präsentiert Steiermark - Beim „Holzgipfel“ der heimischen Holzindustrie, bei dem auch Vertreter der Steirischen Landesregierung anwesend waren, wurde über aktuelle Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel, Energieversorgung sowie Klimaschutz diskutiert. Dabei wurde ein umfassenden Forderungspaket vorgelegt. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) (v.l.n.r.): Obfrau-Stv. Stralz, LH-Stv. Lang, Obfrau Zechner, LH Drexler, Obfrau-Stv. Steinwiedder) © Fischer

Alle zwei Jahre tagt der traditionelle “Holzgipfel” – so auch am Donnerstag, den 4. Mai. Vertreter der Branche Holzindustrie trafen auf die Spitze der Landesregierung. Anwesend waren Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und die Landesräte Johann Seitinger, Barbara Eibinger-Miedl, Ursula Lackner, Werner Amon und Doris Kampus. Im Zentrum des Gesprächs stand die kostenintensive Energieversorgung, der Ausbau von Förderungen im Holzbau sowie das Thema Verfahrensbeschleunigung und die Forcierung des Breitbandausbaues.

Das geforderte 6-Punkte-Paket

Fachgruppenobfrau Monika Zechner verwies im Zuge der Veranstaltung auf die Wertschöpfungseffekte durch die steirische Holzindustrie: „Die 220 Betriebe in der Holzindustrie – von Traditionssägemanufakturen bis zu großen Konzernen – sichern in der Steiermark 6.000 Jobs. Mit einer Wertschöpfung von 1,1 Milliarden Euro leisten wir einen wichtigen Beitrag für die steirische Wirtschaft.“ Um diesen Wirtschaftsmotor auch in Zukunft zu gewährleisten, wurde das folgende Forderungspaket durch Branchenvertreter präsentiert.