Verbesserung erwünscht Kritik an Straßen­zustand: "Eines der großen Stief­kinder ist Drobollach" Drobollach - Die Kritik rund um den Straßenzustand beim Greuther Weg wird immer lauter. "Für Touristen und Einheimische nicht tragbar. Für Fahrradtouristen sogar gefährlich“, findet Stadtrat Christian Pober (ÖVP). Die Situation ist Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) bekannt. Man wolle so schnell wie möglich handeln. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © KK

Der Zustand von Villachs Straßen sorgt momentan wieder für Wirbel. Konkret geht es um den Greuther Weg in Drobollach. “Es ist eine langwierige Geschichte, die dort angesiedelten Tourismusbetriebe wünschen sich schon seit geraumer Zeit eine Verbesserung”, schildert Tourismusverband Vorsitzender Gerhard Stroitz die Lage gegenüber 5 Minuten. Es sei traurig zu sehen, dass die Prioritäten an anderen Stellen liegen würden.

“Für Touristen und Einheimische nicht tragbar”

Diese Meinung teilt auch Stadtrat Christian Pober. „Eines der großen Stiefkinder ist jedoch Drobollach! Der Zustand der Straßen in einem unserer Haupt – Tourismusgebieten ist gelinde gesagt traurig. Für Touristen und Einheimische nicht tragbar. Für Fahrradtouristen sogar gefährlich!“, so der ÖVP-Politiker. Das Bitten der Tourismusbetriebe, der Gastronomie und der Anrainer in der Umgebung werde seit Jahren ignoriert. „Jetzt hat man es als Stadt schon verabsäumt wichtige Grundstücke am See zu sichern, so sollte man wenigstens die Infrastruktur auf einen modernen Stand bringen”, findet Pober.

Stadtrat Christian Pober © ÖVP Villach Stadtrat Harald Sobe © SPÖ Villach

Situation soll behoben werden

Regelmäßig werden jedoch Sanierungen durchgeführt, um die Villacher Straßen auf den neusten Sand zu bringen. Kürzlich wurde auch eine Straßenzustandserhebung durchgeführt, um zu eruieren, wo am meisten Bedarf besteht. Auch der Zustand in Drobollach ist Baureferent Stadtrat Harald Sobe bekannt. “Wir kennen die Situation und sind dabei, es so schnell wie möglich zu beheben”, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Aktuell sei dafür jedoch noch kein Budget freigegeben.