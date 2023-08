Für Jung und Alt Das Mehrgenerationenhaus Waltendorf lädt zum gemein­samen Spielen und Basteln ein Waltendorf/Graz - Am 11. Mai geht die Bastel-, Bau- und Spielewerkstatt in die nächste Runde. Zwischen 15 und 18 Uhr trifft sich Jung und Alt, um gemeinsam die Freude am Spiel zu zelebrieren. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) © Fratz Graz

Der Verein “Fratz Graz” durfte im März eine neue Eventreihe ankündigen: die “Generationen Bastel-, Bau- und Spielewerkstatt”. Die Veranstaltung darf einen Termin ankündigen, auch im Mai wird wieder gemeinsam gespielt.

Gemeinsames Spielen fördert die Kreativität

Kinder sind wahre Experten, wenn es um verschiedene Spiele geht. Sie können Kreativität beweisen und treten in Interaktion mit anderen Kindern. Dies stärkt auch das soziale Miteinander. Und das Allerwichtigste: Die Kinder haben beim Spielen Spaß! Erwachsene hingegen spielen eher selten, zumindest für sich allein. Wenn es aber darum geht, die eigenen Kinder zu beschäftigen, so erweisen sich so manche Elternteile als wahre Weltmeister auf diesem Gebiet. Im Mehrgenerationenhaus Waltendorf wird deshalb geschnitten, geklebt, gesägt, gehämmert, gebohrt und gespielt, was das Zeug hält. Am 11. Mai ist es wieder so weit. Von 15 bis 18 Uhr trifft sich Jung und Alt in der Schulgasse 22. Jeder der Freude und Lust am Spielen hat, ist herzlich dazu eingeladen, seine Kreativität und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.