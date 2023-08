"GTI-Vortreffen" Erste Tuning-Fans ver­sammeln sich wieder bei Kärntner GTI-Hotspot Faaker See - Der große Ansturm blieb bisher noch aus: Erste Fans der Tuning-Szene haben sich am Freitagabend aber bereits am Parkplatz bei Camping Arneitz versammelt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) © 5min.at

Es war eine Nachricht, die in der Tuning-Szene für große Emotionen sorgte. Mitte Februar 2023 gab die Gemeinde Maria Wörth bekannt, in den nächsten Jahren keine Automobil-Großevents mehr veranstalten zu wollen. Das bedeutete auch das Aus für das offizielle GTI Treffen. Mehr dazu hier.

Erste GTI-Fans wieder in Kärnten

Doch schnell war klar, dass sich die GTI-Fans davon nicht abhalten lassen würden. In den Sozialen Medien häuften sich Meldungen der Tuning-Szene, wonach sie heuer trotzdem an die beliebten Hotspots rund um Kärntens Seen kommen würden. Gesagt, Getan. Am Freitagabend haben sich nämlich bereits erste GTI-Fans am Parkplatz bei Camping Arneitz versammelt, wie ein Lokalaugenschein zeigt. Von wilden Exzessen gibt es allerdings keine Spur, die GTIler verhalten sich ruhig. Polizeistreifen fahren in dem Bereich auf und ab, es dürfte sich um routinemäßige Kontrollen handeln.