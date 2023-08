Die Ochsen wurden erlegt Aggressiver Ochse ging auf 68-Jährigen los Bräuhof/Liezen - Drei Ochsen kamen am Freitagvormittag, den 5. Mai 2023, von einem Bauernhof aus. Beim Versuch sie zu beruhigen, wurde ein 68-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Die Tiere mussten getötet werden. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) © Aktiver Tierschutz Austria /Arche Noah

Die drei Ochsen dürften kurz vor 09.30 Uhr entlaufen sein. Einer der Ochsen, rund 300 Kilogramm schwer, gelangte einige hundert Meter vom Heimatbauernhof entfernt in den Garten des Einfamilienhauses des 68-Jährigen. Dieser wollte das Tier davon abhalten, auf die im Nahebereich befindliche Landesstraße L703 zu gelangen und versuchte, das Tier im Garten zu beruhigen bzw. zum Stehenbleiben zu bewegen. Der Ochse senkte den Kopf und rannte auf den 68-Jährigen zu. Dieser versuchte, sich mit einem Sprung in ein Bachbett vor dem Tier zu retten. Der Ochse setzte nach und fügte dem 68-jährigen Einheimischen diverse Verletzungen zu.

Alle Ochsen waren aggressiv und mussten erlegt werden

Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte festgestellt werden, dass noch zwei weitere Jungochsen von diesem Bauernhof entlaufen waren. Alle drei Ochsen waren äußerst aggressiv und konnten nicht beruhigt werden. Ein Ochse (Angreifer des 68-Jährigen) schwamm durch den Grundlsee an die gegenüberliegende Uferseite. Dieser konnte von anwesenden Landwirten sowie von der Polizeistreife Bad Aussee gestellt werden. Der Ochse wurde anschließend durch einen Revierjäger erlegt. Die beiden weiteren Ochsen wurden von einem pensionierten Fleischhauer mittels eines Schussapparates getötet. Da sich die drei Tiere schon in der Vergangenheit aggressiv zeigten, stimmte der Besitzer der Ochsen zuvor einer Tötung zu. Der 68-Jährige wurde in das LKH Bad Aussee eingeliefert und dort stationär zur Beobachtung aufgenommen.