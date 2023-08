Jeder ist willkommen ALLES außer gewöhnlich: Der Ball der Vielfalt findet wieder statt Graz - Zum nun sechsten Mal darf der Ball der Vielfalt die verschiedensten Gäste in den Örtlichkeiten der Kammersäle in Graz willkommen heißen. Der Eintritt ist kostenfrei. Es wird diverse Programmpunkte geben und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt! von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © Markus Kaiser, Rudi Ferder u. Regine Schöttl

Graz ist vielfältig! In der steirischen Landeshauptstadt treffen die verschiedensten Menschen aufeinander. Es sind diverse Kulturen und Sprachen vertreten – jeder ist anders und genau dadurch einzigartig. Das soll nun gefeiert werden! Der Verein SOZIALE PROJEKTE STEIERMARK veranstaltet deshalb am 12. Mai 2023 den mittlerweile sechsten Ball der Vielfalt, der unter dem Motto „ALLES außer gewöhnlich“ seine Gäste begrüßen darf. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, der Einlass erfolgt bereits um 17 Uhr. Das Event wird in den Räumlichkeiten der Grazer Kammersäle stattfinden.

Ein Fest der Menschlichkeit

Toleranz, Inklusion und Menschlichkeit werden an diesem Abend großgeschrieben. Es handelt sich um eine Veranstaltung ohne Barrieren, auch auf Bekleidungsvorschriften wird verzichtet. Jeder soll das tragen dürfen, worauf man Lust hat und was einen am Besten repräsentiert. Der Eintritt ist kostenlos sowie auch der Konsum von den angebotenen Speisen und Getränken. Das Programm zeigt sich, wie auch die zu erwartenden Besucher, divers. Bauchtanzvorführungen, Rollstuhltanzen, Musikdarbietungen vom blinden Panflötenspieler Wolfgang Niegelhell, Gitarren-, Tanz- sowie Klezmer- Musik, Akteure mit und ohne Behinderung und eine Fotobox sind dabei erwähnenswerte Programmpunkte. “Wir leben an diesem Abend ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe und bauen Brücken zwischen allen Menschen”, heißt es auf der Veranstaltungsseite.