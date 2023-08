Rettungshubschrauber im Einsatz

Motorrad­fahrer (50) bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Klagenfurt - Am Donnerstagabend lenkte ein 50-jähriger Mann aus Klagenfurt ein Motorrad auf der Rosentalbundesstraße (B 85) in Fahrtrichtung Ferlach. In St. Margareten bog zu diesem Zeitpunkt ein 42-jähriger Klagenfurter mit seinem PKW auf die ...