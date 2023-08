Täter fragte nach Zigarette

42-Jähriger fiel Dieb zum Opfer: Vierstelliger Eurobetrag geklaut

Gries/Graz - Ein 42-jähriger, in Graz wohnhafter, Niederländer zeigte bei der Polizei an, dass er am Donnerstagabend, den 4. Mai 2023, von Unbekannten beraubt und dabei verletzt worden sei.

