Movevo Move Days Landes­verwaltung holt Platz 2 bei bundes­weiter Gesundheits­challenge Kärnten - Die Kärntner Landesverwaltung hat im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung erstmals an den Movevo Move Days teilgenommen und in der Kategorie „+1.000 Mitarbeiter:innen“ den 2. Platz erreicht. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (307 Wörter) © LPD Kärnten/Bauer

Bundesweit nahmen 70 Unternehmen an dem online ausgetragenen Wettbewerb teil. Personalreferent Landeshauptmann Peter Kaiser lud heute, Donnerstag, die aktivsten Dienststellen der Landesverwaltung zur Preisverleihung in den Spiegelsaal im Amt der Kärntner Landesregierung. Landeshauptmann Kaiser dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Teilnahme an den Movevo Move Days. „Sie haben mit ihrer Teilnahme dazu beigetragen, dass wir gemeinsam bei dem bundesweitern Wettbewerb den 2. Platz erringen konnten. Sie haben aber auch eine Vorbildfunktion in ihren Dienststellen übernommen und so Kolleginnen und Kollegen zum Mitmachen motiviert“, sagte Kaiser und verwies darauf, dass die Movevo Move Days vom Kärntner Unternehmen Movevo Technologies veranstaltet wurden.

26,5 Millionen Schritte absolviert

Landesamtsdirektor Dieter Platzer unterstrich die Bedeutung der Betrieblichen Gesundheitsförderung in der Kärntner Landesverwaltung. „Seit November 2022 ist die Betriebliche Gesundheitsförderung bei uns nicht mehr Teil eines Projektes, sondern wurde dauerhaft implementiert. Ziel ist es gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen und weiter zu optimieren“, betonte Platzer. Veronika Burger, die im Land Kärnten für die betriebliche Gesundheitsförderung verantwortlich ist, war vom Ergebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes begeistert. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in Summe 26,5 Millionen Schritte absolviert und eifrig an den Tages-Challenges teilgenommen“, erläuterte Burger.

Die aktivsten Dienststellen waren, die Abteilung 1 (97.381 Punkte), die Bezirkshauptmannschaft Villach (59.342 Punkte), Abteilung 11 (55.999 Punkte), Abteilung 2 (46.068 Punkte) und die Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg (29.622 Punkte). Das beste Einzelergebnis erzielte Stefan Mooswalder (Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg) – er holte österreichweit den siebenten Platz.

Movevo Move Days 2023

Die Movevo Move Days 2023 sind eine österreichweiter digitale Gesundheitschallenge für Unternehmen. Zwischen 22. Februar und 7. April haben 274 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Bewegungspunkte in der Movevo Move App gesammelt. Punkte konnte man bei Tageschallenges, durch gesunde Routinen oder zurückgelegte Schritte erzielen. Ein Teil der Teilnahmegebühren kommt der Nico Langmann Foundation zu Gute, die mobilitätseingeschränkten Kindern aus Österreich den Zugang zum Sport ermöglicht.