"Klimaneutrale Stadt" Stadt Klagenfurt mit ÖGUT Umwelt­preis ausgezeichnet Klagenfurt - Die Stadt Klagenfurt wurde diese Woche, Donnerstag, in Wien für den Umweltpreis 2023 der Österreichischen Gesellschaft für Klima und Technik in der Kategorie "Klimaneutrale Stadt" ausgezeichnet. Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar und Dr. Wolfgang Hafner freuten sich über die ÖGUT Auszeichnung. © Büro Dolinar

Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) zeichnete zum 36. Mal die besten Projekte und Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit aus. Im Zuge der Veranstaltung wurde die Landeshauptstadt Klagenfurt in der Verleihungskategorie „Klimaneutrale Stadt“ mit dem Forschungsprojekt „GREENsChOOLENERGY“ ausgezeichnet. Im Fokus dieser Kategorie stehen Themen wie Energiedienstleistungen, die Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz und des Anteils an Erneuerbaren bis hin zu Kreislauffähigkeit und Grünraumgestaltung.

“Anpassung von Städten an den Klimawandel ist unumgänglich”

„Ein großes Dankeschön an Dr. Wolfgang Hafner und sein Team für die wichtige und professionelle Arbeit für unsere Klimavorzeigestadt Klagenfurt am Wörthersee. Wir gehen den Weg unserer Smart City-Strategie mit voller Überzeugung und Motivation weiter“, so Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar. Die Anpassung von Städten an den Klimawandel sei unumgänglich. Überhitzung ist dabei ein wesentliches Thema. Besonders davon betroffen sind Gebäude mit Glasfassaden, Flachdächern und versiegelten Flächen, wie die HTL1 Lastenstraße, die im Zentrum des Projekts „GREENsChOOLENERGY“ steht. Ziel ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Schüler und Lehrenden durch innovative Begrünungs- und Bewässerungsmaßnahmen mit verschiedenen PV-Elementen. Die größte Innovation des Projektes liegt in der Anwendung von Kombinationsbauweisen der verschiedenen Ausgangssituationen in der Bestandssanierung: Flachdach, Fassade, Vorplatz.