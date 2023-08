Die auch anwesende Lebensgefährtin bemerkte den Unfall vorerst nicht Fahrrad-Crash: 78-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt und wurde verletzt Langenwang/Bruck-Mürzzuschlag - Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern wurde am Freitagnachmittag, den 5. Mai 2023, ein 78-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © AdobeStock

Gegen 15.00 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem E-Bike auf der Hohenwangstraße in Richtung Krieglach. Vor ihm fuhr seine 69-Jährige Lebensgefährtin. Zur selben Zeit fuhr ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Fahrrad aus der Bahnhofstraße kommend über die Fußgängerbrücke „Prade-Mürzbrücke“ und wollte von rechts kommend, ohne Sicht zu haben, in den fließenden Verkehr der Hohenwangstraße in Richtung Krieglach einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß und nachfolgenden Sturz des 78-jährigen E-Bike-Fahrers. Die Lebensgefährtin bemerkte den Unfall vorerst nicht, der 48-Jährige blieb unverletzt. Der Verunfallte wurde in das LKH Hochsteiermark (Bruck/Mur) eingeliefert.