Es bleibt angenehm warm Sonne und Regen: Das Wetter am Samstag wird wechselhaft Graz/Steiermark

Laut den Prognosen der GeoSphere Austria wird das Wetter in der Steiermark am Samstag abwechslungsreich. In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es zu Regenschauern kommen. Der Vormittag hält sich noch etwas bedeckt, es bleibt aber weitgehend trocken. Ab Mittag kann es wieder vermehrt zu Schauern kommen, vor allen in den Bergen bilden sich teilweise gewittrige Regenwolken. Diese ziehen nachmittags weiter in den Süden. Zwischendurch lässt sich aber auch die Sonne blicken, wenngleich auch nicht für lange Zeit. Warm soll es trotzdem bleiben, die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 20 Grad.