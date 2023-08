Es wird spannend! Carinthian Lions treffen auf die Schwaz Hammers Kärnten - Kommenden Sonntag reisen die Carinthian Lions nach Schwaz zum Auswärtsspiel bei den Hammers. Nach zwei Niederlagen gegen die wohl stärksten Mitbewerber um den Einzug in die Playoffs in der Conference B, gilt es jetzt den Anschluss zu wahren. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) © Dirk-Weissensel

Headcoach Max Puchstein sagt dazu: „Wir sind eigentlich ab jetzt voll im Playoff Modus und gehen jedes Spiel auch entsprechend an. Die Hammers werden ein schwieriger Gegner, sie konnten in ihrem letzten Spiel gegen die Blue Devils lange mithalten und haben nur knapp verloren. Entsprechend fokussiert müssen wir auftreten, wenn wir aber 4 Viertel Lions Football spielen dann bin ich überzeugt dass wir diese Woche 1-0 gehen werden.“ Kickoff ist am Sonntag den 7.5. um 15:00 in der Silberstadt Arena Schwaz.