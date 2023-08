Wechselgeld gestohlen

Wilde Verfolgungs­jagd nach Gasthaus-Diebstahl: Zwei Männer fest­genommen

Feistritztal - Steirische Polizisten konnten zwei 24-jährige Rumänen nach einer Fahndung festnehmen. Die beiden Männer stehen im Verdacht, gestern Vormittag, am 5. Mai, in einem Gasthaus in Kaibing Geld gestohlen zu haben.

