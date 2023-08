Auf Männer eingestochen Wegen Mord­versuchs: Zwei Schülerinnen müssen ins Gefängnis Graz - Zwei 19-jährige Schülerinnen aus Graz wurden gestern am Straflandesgericht zu jeweils 13 Jahren Haft wegen Mordversuchs verurteilt. Sie werden nun in ein forensisch-theurapeutisches Zentrum eingewiesen, weil sie nur eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen sein sollen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Im Februar haben die beiden 19-jährigen Schülerinnen die Taten begangen. Erst nahmen sie Drogen und tranken Alkohol, als sie aus der Wohnung des Bekannten geworfen wurden, zündeten sie am Klo noch Klopapier an. Danach nahmen sie noch ein Messer mit und attackierten daraufhin drei Männer auf der Straße. Nun wurden sie vor Gericht von Geschworenen wegen zweifachen Mordversuchs schuldig gesprochen.

Das Urteil: Je 13 Jahre Haft. Eine der beiden muss auch einen Schuldspruch wegen absichtlicher, schwerer Körperverletzung hin nehmen. Die Stichwunden und Verletzungen waren bei den betroffenen Personen in der Brust, an der Hand und am Kopf. Vor Gericht entschuldigten sich laut Medienberichten beide Angeklagte.