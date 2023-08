Acht Jahre Haft Mehrfache Verge­waltigung: Affäre eskalierte vollkommen Kärnten - Ein 37-jähriger Mann wurde gestern wegen zweifacher Vergewaltigung am Landesgericht Klagenfurt schuldig gesprochen. Er bestritt die Taten zwar, die Aussagen der Frau wurden jedoch von Chatverläufen untermauert - weshalb ihr eher Glauben geschenkt wurde. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia.com - doidam10

Die 41-jährige Frau und der vier Jahre jüngere Mann hatten sich in einer Asylunterkunft in Sachsenburg kennengelernt. Dort hatten sie eine Affäre – beide hatten eine Familie in Syrien. Nachdem der Mann ein Kind von ihr wollte, die Frau diesen Wunsch jedoch nicht teilte, soll er sie vergewaltigt haben. Das soll dann in seiner neuen Wohnung in Spittal sogar noch ein zweites Mal geschehen sein, wie der “ORF” berichtet.

Schöffensenat glaubte der Frau

Der 37-Jährige hatte die Taten gestern vor Gericht zwar bestritten, der Schöffensenat rund um den vorsitzenden Richter Gernot Kugi glaubte aber dem Opfer. Die Frau hatte auch dazu passende Chatverläufe. Der Mann wurde schlussendlich zu acht Jahren Freiheitsstrafe und 1.000 Euro Teilschmerzensgeld verurteilt. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.