Mehrfach über 25 Grad Nach erstem Kärntner Sommer­tag: Dieses Wetter erwartet uns nun Kärnten - Gleich mehrere Gemeinden in Kärnten konnten gestern die 25-Grad-Marke knacken - jene Temperatur, die die Grenze zum "Sommertag" markiert. Doch wie geht es wettertechnisch nun weiter? Wir haben für euch nachgefragt.

Mehr als 25 Grad – ab dieser Temperatur spricht man von einem Sommertag – zeigte das Thermometer gestern dann übrigens gleich in mehreren Kärntner Orten erstmals in diesem Jahr an. Darunter lagen die “Hot-Spots” Dellach im Drautal mit 27,2 und Ferlach mit 26,3 Grad, gefolgt von St. Andrä im Lavanttal mit 25,9 Grad. Den 25er haben ebenfalls noch Hermagor, Spittal, Feldkirchen, Pörtschach, Villach, Klagenfurt und St. Veit an der Glan geknackt, wie eine Expertin der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten berichtet.

Gewittrige Schauer bei milder Temperatur am Wochenende

“Jetzt am Wochenende geht es erstmal noch mild weiter, wobei es am Nachmittag an beiden Tagen jeweils zu gewittrigen Regenschauern kommen wird”, meint die Wetterexpertin. Dabei könne es kurzfristig und stellenweise auch zu recht kräftigen Regengüssen kommen. Die Temperaturen bleiben jedoch vorerst weiterhin deutlich über der 20-Grad-Marke und können 22 bis 23 Grad durchaus erreichen.

“Eisheilige” bringen etwas Abkühlung

Spätestens zur Wochenmitte hin – pünktlich mit Beginn der “Eisheiligen” am 11. Mai – wird es dann aber wieder deutlich kühler. “Speziell in der zweiten Wochenhälfte haben wir – aktuellen Vorhersagen zufolge – nur mehr maximal 15 bis 16 Grad”, weiß die Expertin der “GeoSphere”. Generell werde es in der nächsten Woche wieder deutlich unbeständiger mit einem Mix aus Wolken, Regen und Sonne.