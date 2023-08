Experimente und Co. Der Umwelt zuliebe: Spiel­mobil düst wieder durch die Grazer Parks Graz - Es ist wieder soweit. Die Sonne lacht und das Fratz Graz Umweltspielmobil fährt mit seinen Lastenrad klimaneutral im Auftrag des Grazer Umweltamtes seine Tour durch die Parks und Spielplätze der Stadt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) #GOODNews Das Umweltspielmobil macht wieder Halt in den verschiedensten Parks in Graz. © Foto Fischer

Im heurigen Jahr wollen sich die Kinder vor allem mit dem Klima beschäftigen und sich auch Gedanken über erneuerbare Energie und Umweltschutz machen.

Spielerisch lernen

Das Umweltspielmobil von Fratz Graz verschafft dabei neugierigen, experimentierfreudigen, verspielten und bastelfreudigen Nachwuchsumweltschützern ganz besondere Angebote. So werden spielerisch Themen wie Ressourcenschonung und Müllvermeidung aufgegriffen. Mit der Sonne und den Wind experimentieren und aus dem, was andere Abfall nennen, wird wieder was Neues gebastelt. Zu guter Letzt wird auch zusammen überlegt, wie man den Klimawandel verlangsamen könnte und was man als einzelne Person für unsere Erde und den Klima tun könnte.

