Autounfall In Bau­grube gestürzt: Lenker (20) erlitt schwere Verletzungen Eggendorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld - Freitagnacht, 5. Mai 2023, geriet ein 20jähriger Auto-Lenker im Baustellenbereich auf der LB 50, der Burgenlandstraße, ins Schleudern und stürzte in eine Baugrube. Er und seine beiden Mitfahrer, 18 und 16 Jahre alt, wurden dabei verletzt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) © 5min.at

Am Freitag, 5. Mai 2023, um 23.15 Uhr lenkte der aus dem Bezirk Weiz stammende Auto-Lenker seinen Wagen auf der LB 50 aus Richtung A2 kommend in Richtung Stadtzentrum Hartberg. Im Baustellenbereich an der Kreuzung LB50/Eggendorferstrasse geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, verschob eine Betonleitwand und stürzte in die Grube der in Bau befindlichen Straßenunterführung.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Die Insassen konnten sich allesamt selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden ins LKH Graz eingeliefert. Der Lenker wurde in weiterer Folge auf Grund schwerer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz verlegt. Die aus dem Burgenland stammenden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hartberg mittels Bergekran durchgeführt. Ein Alkotest verlief negativ. Im gesamten Baustellenbereich gilt auf der abgefrästen Asphaltfahrbahn eine 30 km/h-Beschränkung.