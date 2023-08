„Start up Idea Competition“ Nach­haltig und innovativ: Grüne Geschäfts­ideen hoch im Kurs Graz - Hochleistungs-Photovoltaikmodule für den Balkon, KI-Software zur Entwicklung von E-Antrieben und eine Plattform für nachhaltige Investments: Im Kampf gegen den Klimawandel servierten die Gewinner der bereits 17. Ausgabe der „Start-up Idea Competition“ der Gründerschmiede des Science Park Graz grüne Lösungen. von Janine Ploner 4 Minuten Lesezeit (549 Wörter) Zwischen Effizienz und Kosten: Das Start-up Oped identifiziert das Optimum bei konkurrierenden Zielen. © FotoCRafie

Immer mehr junge Gründer setzen auf nachhaltige Geschäftsideen – zumindest legt diesen Schluss die bereits 17. Ausgabe der “Start-up Idea Competition” des Science Park Graz nahe: Laut der steirischen Gründerschmiede haben sich fast zwei Drittel der insgesamt rund 220 Bewerbungen mit den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. „ Immer mehr junge Unternehmen erkennen das dementsprechend hohe Marktpotenzial solcher Lösungen. Klimaschutz wird vor allem bei Start-ups zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor“, erklärt Organisator Martin Mössler, Geschäftsführer des Science Park Graz. Insgesamt wurden 12.000 Euro an die Sieger in den sechs unterschiedlichen Kategorien ausgeschüttet.

Mobilität: E-Antriebe simulieren

Diesem Trend folgend setzen die Gewinner insbesondere nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsmodelle – wie etwa die Sieger in der Kategorie Mobilität: Oped, das Projekt von Martin Hofstetter und Dominik Lechleitner, ermöglicht konkurrierende Zielsetzungen im Rahmen der Entwicklung von E-Antriebssträngen zu optimieren. Heißt: „E-Antriebe von Fahrzeugen sollen verschiedenste Kriterien erfüllen. Sie sollen in der Regel etwa effizient, leistungsfähig, kompakt und günstig sein. Mit dem von uns entwickelten System werden die unterschiedlichen und oft im Gegensatz zueinander stehenden Kriterien optimal ausgereizt“, erklärt der promovierte Fahrzeugtechniker Hofstetter. Schon jetzt ist die Lösung bei einem etablierten Automotive-Zulieferer aus der Steiermark im Einsatz. In absehbarer Zeit soll aus dem Vorhaben ein Unternehmen entstehen, das auch anderen Branchen zuliefert.

Dominik Lechleitner (r.) optimiert konkurrierende Ziele in der Entwicklung von E-Antrieben. © FotoCRafie

Hochleistungs-Photovoltaik für die Masse

Die Kategorie Energie & Umwelt konnten Leonard Stacher und Tobias Kulmburg für sich entscheiden: Die beiden Grazer wollen sogenannte HCPV-Module, die derzeit überwiegend in freistehenden Großanlagen zum Einsatz kommen, für die Masse zugänglich machen. Die Hochleistungssolarzellen verwenden spezielle Optiken wie Linsen oder Spiegel, um Sonnenlicht auf kleine, sehr effiziente Solarzellen zu fokussieren. Der Vorteil: Durch die Konzentration des Lichts kann eine höhere Leistung pro Fläche erzielt werden. Allerdings: „Aus Kostengründen müssen HCPV-Module dem Sonnenstand nachgeführt werden. Das schränkt ihren Einsatzbereich stark ein, da stets das gesamte Panel bewegt werden muss“, erklärt Stacher. Abhilfe soll laut SunPur, so nennt sich das in Gründung befindliche Unternehmen des Duos, ein interner „Suntracker“ schaffen.

Medizingerät zur Überwachung von Schwangerschaften

Das Projekt Maternia – rund um Clara Maspons, Natalia Villarreal, Zainab Dakik – sicherte sich Platz eins in der Kategorie Gesundheit: Das weibliche Trio entwickelt ein kostengünstiges und tragbares Medizingerät, das es schwangeren Frauen ermöglicht, das Wohlbefinden des Fötus ohne medizinische Hilfe zu überwachen. Die Gründerinnen adressieren mit dem Produkt insbesondere „Frauen mit eingeschränktem Zugang zu hochwertiger Schwangerschaftsvorsorge“, erklärt Maspons. Co-Gründerin Villarreal betont: „Obwohl die Fortschritte in Geburtshilfe und Technologie eine bessere Kontrolle über die Überwachung des Fötus ermöglicht haben, kommt es in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen weiterhin zu Totgeburten. Mit unserer Entwicklung wollen wir derartig tragische Schicksale verhindern.“

Georeferenzierte Daten für neue Anwendungen

An einer KI-basierten Bildverarbeitungslösung, um georeferenzierte Daten aus Satellitenbildern zu extrahieren, tüftelt Gerhard Neuhold, Sieger in der Kategorie Space. Der TU Graz-Absolvent will mit der automatisierten Auswertung der Daten für neue Anwendungen etablieren bzw. bestehende effizienter gestalten. „Beispielhafte Anwendungen sind etwa die Kartenerstellung, das Erkennen von Windwurf in der Forstwirtschaft oder das Ermitteln von bereits genutzten und noch verfügbaren Flächen für Solar- und Photovoltaikanlagen“, so Neuhold, der bereits für Facebook-Konzern Meta und Microsoft tätig war.

Valters Slava, Gerhard Neuhold, Dominik Lechleitner, Martin Hofstetter, Katharina Herzog, Tobias Kulmburg, Leonard Stacher, Martin Mössler © FotoCRafie Rückt die Gründer von morgen ins Zentrum: „Start-up Idea Competition“-Organisator Martin Mössler. © FotoCRafie